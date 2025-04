Risco de temporal: BH pode ter até 70 mm de chuva neste sábado (19/4)

Belo Horizonte pode ter chuva de até 70 mm nas próximas 24 horas, segundo a Defesa Civil. O índice representa 85% do esperado para todo o mês de abril, que tem média climatológica de 82,3 mm. Conforme o órgão, ainda não há alertas de riscos, uma vez que a ocorrência de problemas depende de como a chuva é distribuída na cidade, ou em que período de tempo se concentra, por exemplo.

A previsão da Defesa Civil indica também tendência de redução no volume de chuva entre domingo (20/4) e segunda-feira (21/4) na capital. Até a próxima terça-feira (22/4), a cidade, no geral, terá condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas, por vezes fortes, com acumulados significativos, além de trovoadas e rajadas de vento ocasionais. O volume pluviométrico previsto para o período pode variar entre 100 e 150 mm.



Alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. O cadastro é realizado enviando uma mensagem de texto com o CEP da rua de residência para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

O que fazer



Durante chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda:



- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores



- Atenção especial para áreas de encostas e morros



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos



A Defesa Civil divulga ainda o acumulado de chuvas em abril conforme as regionais da cidade, volume considerado até às 7h deste sábado:



Barreiro: 126 mm53,1%)



Centro-Sul: 110,6 mm (134,4%)



Hipercentro: 21,2 mm (25,8%)



Leste: 118 mm (143,4%)



Nordeste: 131,6 mm (159,9%)



Noroeste: 122,2 mm (148,5%)



Norte: 121,4 mm (147,5%)



Oeste: 130,8 mm (158,9%)



Pampulha: 129,4 mm (157,2%)



Venda Nova: 126,2 mm (153,3%)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia