Regional de BH registra pouca chuva em meio a temporal; entenda o motivo

Belo Horizonte registrou temporal nessa quarta-feira (16), resultando em alagamentos, quedas de árvores, cortes no fornecimento de energia, carros ilhados e moradores resgatados. A chuva forte marcou um dia atípico para o mês abril que, em geral, é de estiagem. Até às 16h de ontem, o volume de precipitações se aproximou da média histórica para abril em várias regiões da cidade.

No entanto, a regional Hipercentro registrou apenas 21 milímetros (mm) de precipitação, isto é, 25,5% da média climatológica do mês, de 82,3 mm, enquanto outras regiões ultrapassaram os 157%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que tem três estações na cidade, a diferença do volume pluviométrico entre as regionais, contabilizados pela Defesa Civil Municipal, se dá pela formação de nuvens. Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, cada órgão tem um método de contabilização da chuva, mas a formação de nuvens pode se desenvolver mais em uma área da cidade do que em outras.

“Pode acontecer de ter chuva isolada, porque a chuva é um fenômeno pontual e contínuo. A chuva não vai pegar toda uma região na mesma quantidade, mas é necessário avaliar o período todo. Ela se desenvolve de forma diferente em lugares diferentes e mesmo em pouca distância a quantidade de chuva diferencia muito”, explicou o especialista.

Até às 16h de ontem, a região nordeste registrou 129,2mm, liderando entre as regionais da capital. O volume representava 157% da média para abril e é avaliado como uma chuva forte. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, uma chuva de 50 mm no período de uma hora já é considerada forte. Isso porque, cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado.

“Cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado, então quando se tem 50 milímetros de chuva, representa 50 litros de água em um metro quadrado, dependendo do tempo que essa chuva ocorra. Aí pode causar algumas características como enxurradas e alagamentos, essas coisas. Esses 75 milímetros em 3 horas que aconteceu ontem pela manhã é muita coisa. É bastante chuva”, explicou.

Acumulado de chuvas (mm) em abril até 7h do dia 17:

Barreiro: 119,2 (144,8%)



Centro-Sul: 104,4 (126,9%)



Hipercentro: 21,0 (25,5%)



Leste: 115,8 (140,7%)



Nordeste: 129,6 (157,5%)



Noroeste: 114,8 (139,5%)



Norte: 117,0 (142,2%)



Oeste: 123,0 (149,5%)



Pampulha: 126,2 (153,3%)



Venda Nova: 123,0 (149,5%)

Média climatológica de abril: 82,3 mm

Previsão para o feriado

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão indica um volume de chuvas ainda maior para os próximos dias. Entre os dias 17 e 22 de abril de 2025, a capital mineira terá condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas, por vezes fortes, com acumulados significativos, além de trovoadas e rajadas de vento ocasionais.

O volume pluviométrico previsto para o período pode variar entre 100 e 150 mm, com destaque para o sábado (19), que poderá registrar mais de 70 mm em 24 horas. A tendência é que haja redução no volume de chuva entre domingo (20) e segunda-feira (21).

DIA 17 - Volume estimado: 25 mm



DIA 18 - Volume estimado: 35 mm



DIA 19 - Volume estimado: 70 mm



DIA 20 - Volume estimado: 10 mm



DIA 21 - Volume estimado: 5 mm



DIA 22 - Volume estimado: 5 mm

Recomendações da Defesa Civil: