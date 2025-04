Alagamentos, carretas atravessadas e árvores caídas: chuva causa caos em BH

O grande volume de chuva que caiu sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta quarta-feira (16/4) desencadeou vários problemas para moradores e motoristas. A Defesa Civil chegou a emitir alerta de risco geológico para todas as regionais da capital. Diversas ocorrências mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros ao longo do dia.

Pela manhã, um carro ficou ilhado em meio à enxurrada no Anel Rodoviário, na pista sentido Vitória, no Bairro Engenho Nogueira, em frente ao Shopping Del Rey, na Pampulha. Os bombeiros foram acionados, mas, quando chegaram ao local, o nível da água já havia diminuído. Ninguém se feriu e o veículo teve de ser rebocado.

No Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH, duas pessoas ficaram ilhadas depois que uma árvore caiu sobre a rede elétrica na Rua Itapecerica, deixando parte da fiação exposta e provocando pequenas explosões no transformador. Havia risco de eletrocussão e ambas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Outra árvore de grande porte caiu na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital. Um carro que estava estacionado no local foi atingido e ficou destruído, mas, felizmente, ninguém se feriu.

A chuva provocou ainda alagamentos em diferentes pontos da Avenida Cristiano Machado. Na altura do Bairro Suzana, na Pampulha, a água invadiu pelo menos duas pistas e o passeio. Já no entorno da Estação São Gabriel, na Região Nordeste, um alagamento no córrego que desce da Lagoa da Pampulha espalhou lixo pela via.

Acidentes

Nas estradas que passam pela Região Metropolitana de Belo Horizonte ocorreram acidentes envolvendo veículos pesados. Na BR-381, altura do km 526,5, em Brumadinho, uma carreta em "L" interditou as duas faixas da via no sentido São Paulo. Não houve vítimas, mas o congestionamento chegou a uma extensão de sete quilômetros.

Um acidente semelhante foi registrado no km 23 da MG-010, no sentido Lagoa Santa, em Vespasiano. Uma carreta ficou atravessada em "L" na pista e bloqueou parcialmente a rodovia. O motorista sofreu ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado à UPA do município.