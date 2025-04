Festa cultural em cidade do interior de Minas é cancelada após forte chuva

A Festa do Santantonense Ausente, em Santo Antônio do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, foi cancelada após forte chuva durante a madrugada desta quarta-feira (16/4). Neste ano, a cidade realizaria a terceira edição do evento, que celebra a cultura e história do município, além de reunir moradores locais e visitantes.

O anúncio do cancelamento da festa foi feito por meio das redes sociais da prefeitura.

Segundo a publicação, vários pontos da cidade sofreram danos significativos, incluindo a estrutura do palco para o evento, que estava marcado para sábado (19/4) e domingo (20/4). "Neste momento, nossa prioridade é restabelecer a normalidade do município e minimizar os impactos sofridos pelos moradores."

A cidade estava passando por um longo período de estiagem até a chegada da chuva nesta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil do município, os estragos foram apenas estruturais, não havendo vítimas. O calçamento de algumas ruas da cidade foi danificado, e uma parede de uma casa desmoronou, mas não havia pessoas na residência.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a Festa de Santantonense Ausente foi cancelada por medidas de segurança, visto que ainda chove no local. O evento contaria com comidas típicas, atividades culturais e atrações musicais como Elvis Boiadeiro, Henrique Morais e a dupla sertaneja Marcos Paulo e Marcelo.

