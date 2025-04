Vídeo: carreta fica atravessada em "L" na MG-010, na Grande BH

Uma carreta ficou atravessada em "L", na MG-010, km 23, próximo à Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido Lagoa Santa, nesta quarta feira (16/4).

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 14 horas. A via ficou parcialmente interditada até as 17 horas, quando a pista foi totalmente liberada e o trânsito voltou a funcionar sem retenção.

No local, o motorista recebeu os primeiros socorros da guarnição. A vítima foi repassada a uma ambulância do município, com ferimentos leves, sendo conduzido a UPA de Vespasiano.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos