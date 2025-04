Homem é preso suspeito de matar esposa grávida após discussão por dinheiro

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (16/4) suspeito de ter matado a esposa, de 35 anos, grávida de três meses, a facadas, na Vila Marçola, no Aglomerado da Serra, Região Leste de BH. O casal estava junto há cerca de um ano, e casaram no mês de janeiro.







Aos militares, o suspeito alegou ter tido uma discussão com a esposa, que teria cobrado mais ajuda dele nas contas da casa - sendo que ele diz passar por dificuldades financeiras. Com o avançar da briga, o homem teria, então, atacado a esposa com golpes de faca. O crime só foi reportado para a polícia horas depois, quando vizinhos deram falta da vítima.





O dono da casa onde o casal morava de aluguel cerrou as janelas de um dos quartos, e, ao adentrar, encontrou a vítima caída no chão e o suspeito com a faca na mão. Vizinhos, então, acionaram a Polícia Militar, que arrombou a porta da residência. “A vítima aparentava estar a algumas horas sem vida, mas ainda assim acionamos o Samu, e uma equipe constatou o óbito no local”, relata o sargento Rafael Lisboa.





A vítima foi morta com sete facadas. O suspeito foi encontrado com cortes pelo corpo e alegou, num primeiro momento, ter sido atacado pela esposa, mas mudou a versão e disse aos militares que os ferimentos seria porque tentou se matar. Entre as escoriações estavam cortes superficiais no pulso e um corte no peito - o que pode indicar que ele tentou simular agressões pela esposa.

Devido aos ferimentos, o homem foi levado para o hospital antes de ser preso. O caso será encaminhado para investigação pela Polícia Civil. Foi feita perícia na residência e o corpo da vítima levado para o Instituto Médico Legal (IML) André Roquette, em BH.