Chuva em BH: todas as regionais estão sob risco de deslizamento de terra

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (16/4) e a expectativa de um volume de chuvas de até 90 milímetros até quinta (17/4) colocou todas as regionais sob alerta da Defesa Civil da capital de risco de deslizamentos e desmoronamentos. O aviso é válido até sábado (19/4).

O risco é alto nas regiões Noroeste, Venda Nova, Pampulha, Nordeste e Leste e moderado nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Hipercentro e Norte. Para se ter uma ideia, em três horas, choveu o equivalente a 88% do esperado para todo o mês na Pampulha e 77% da média de abril em Venda Nova.

Com o solo já encharcado pela chuva quase ininterrupta, cresce o risco de movimentação de terra, especialmente em encostas e morros. Muitas vezes, os moradores dessas áreas desconhecem o nível de perigo onde vivem. Por isso, o órgão reforça a importância de atenção redobrada em regiões sujeitas a deslizamentos.

A orientação é que moradores observem o grau de saturação do solo, evitem permanecer próximos a barrancos e procurem abrigo seguro caso percebam alterações no terreno. Dentre os sinais de risco estão rachaduras nas paredes e no solo; portas e janelas que passam a emperrar; estalos na estrutura; muros estufados; e água surgindo na base de barrancos.

Mais chuvas

O volume de chuva esperado para esta quarta-feira é maior do que a média de chuva de todo o mês de abril na capital, que é de 82,3 mm.

Entre as 5h30 e as 8h30, a Região Nordeste registrou 75,4 mm, o que representa 91,6% do esperado para o mês.

E há previsão de mais água ao longo do dia. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, uma chuva de 50 mm no período de uma hora já é considerada forte. Isso porque cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado. De acordo com o especialista, as precipitações não devem ultrapassar os 95 mm.

“Cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado, então 50 milímetros de chuva representam 50 litros de água em um metro quadrado, dependendo do tempo que essa chuva ocorra. Aí pode causar algumas características como enxurradas e alagamentos, essas coisas. Esses 75 milímetros em três horas que aconteceram hoje pela manhã são muita coisa. É bastante chuva. A previsão é que essa chuva dure até o fim do dia podendo atingir os 90 mm, mas não passa de 95 mm”, explicou.

O último temporal que registrou tamanho volume de chuva em BH foi em 23 de janeiro de 2024. Um dia depois, o então prefeito da cidade, Fuad Noman (PSD), disse que aquele seria "o novo normal", diante das mudanças climáticas no mundo. “Depois de uma chuva extremamente violenta, a gente costumava dizer que era fora do normal, mas agora a gente tem que dizer que essa chuva é o novo normal”, afirmou.

Na época, a Defesa Civil contabilizou sete pontos de alagamentos, sendo os mais graves concentrados nas regionais Oeste, Pampulha e Venda Nova, onde o órgão instalou postos de comando para mapeamento dos atingidos. Ao todo, a Defesa Civil recebeu 44 solicitações durante a chuva, nove delas por risco de desabamento de casas, muros e deslizamentos de terra.