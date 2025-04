Consulta pública vai definir novas áreas para produção agroecológica em BH

Está aberta em Belo Horizonte uma consulta pública que vai ajudar a identificar terrenos aptos para a criação de hortas, agroflorestas e pomares em diferentes regiões da cidade. Moradores têm até o dia 4 de maio para indicar áreas por meio de um formulário disponível no site da administração municipal.

A ação prevê o uso de espaços públicos ou ociosos para a implantação de Unidades Produtivas, com fornecimento de insumos, capacitação e acompanhamento técnico. O objetivo é estimular a agricultura urbana, promover a segurança alimentar e gerar oportunidades de renda de forma sustentável.

Entre os critérios analisados estão a acessibilidade, a incidência solar e a ausência de riscos geológicos. Se aprovada, a área será disponibilizada para interessados por meio de edital. Os participantes passam por oficinas e, com o início do cultivo, recebem suporte contínuo.

Atualmente, a capital conta com 58 Unidades Produtivas em funcionamento, entre elas 10 agroflorestas, somando mais de 140 mil metros quadrados de área cultivada. Os espaços produzem hortaliças, frutas, plantas medicinais, flores e compostagem, tudo livre de agrotóxicos.

Podem participar da iniciativa pessoas inscritas no CadÚnico, individualmente ou em grupos com ao menos dois terços dos integrantes também cadastrados. As Unidades podem ter caráter comunitário ou institucional, sendo geridas por organizações sociais ou equipamentos públicos.

