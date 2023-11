Saúde e renda brotam em hortas comunitárias de BH

432

Maria André espantou a depressão no espaço comunitário e se mantêm fiel: "Com o trabalho aqui, ganhei ânimo, vida nova" (foto: Gladyston Rodrigos/EM/D.A Press )



Um refúgio verde quebra a paisagem de concreto e prédios altos e ainda oferece nutrição na Região Nordeste de Belo Horizonte. Em um terreno público de 9 mil metros quadrados no Bairro Vitória funciona a horta comunitária Tudo Saudável, que traz verduras, frutas, milho e mandioca diretamente para a mesa dos belo-horizontinos e complementa a renda de 16 famílias que trabalham no local. A horta funciona desde 2018 e é apenas uma das 56 unidades produtivas que funcionam na capital com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



Um refúgio verde quebra a paisagem de concreto e prédios altos e ainda oferece nutrição na Região Nordeste de Belo Horizonte. Em um terreno público de 9 mil metros quadrados no Bairro Vitória funciona a horta comunitária Tudo Saudável, que traz verduras, frutas, milho e mandioca diretamente para a mesa dos belo-horizontinos e complementa a renda de 16 famílias que trabalham no local. A horta funciona desde 2018 e é apenas uma das 56 unidades produtivas que funcionam na capital com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Em 2022, a PBH contabilizava mais de 300 pessoas cadastradas para plantar em mais de 91 mil metros quadrados de área cultivada. Uma dessas pessoas é o agricultor Raimundo Basílio da Rocha, que há cinco anos planta couve, cebolinha, alface, almeirão e banana na Horta Tudo Saudável para consumo próprio e também para vencer. Para ele, ter uma horta disponível perto de casa deixa a comida mais gostosa. “A verdura fresquinha apanhada na hora e sem agrotóxico faz toda a diferença, você sabe de onde veio. Uma banana comprada no sacolão nem se compara a uma bananinha madura aqui da horta”, afirma.





Já de acordo com Maria André da Silva Santos (foto) , de 63, a atividade serve de terapia. Em entrevista ao Estado de Minas em 2022, quando o espaço de cultivo recebeu a visita do então prefeito Alexandre Kalil, ela afirmou: “Estava muito depressiva, triste mesmo. Com o trabalho aqui, ganhei ânimo, vida nova. Venho cedo com a garrafa de café, e, se deixarem, fico sem almoço até tarde. Além disso, consigo o dinheiro para comprar o pão de cada dia”. Em uma nova ida à horta, a reportagem encontrou novamente Maria André, que se mantém fiel à atividade e atualmente planta ervas para a produção de diversos chás.





As unidades produtivas têm como principal objetivo promover a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e o desenvolvimento local sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da população e para potencializar a coletividade nas comunidades. Vários tipos de cultivos podem ser feitos no local como: hortaliças, frutíferas, sistemas agroflorestais, plantas medicinais, aromáticas, condimentares, PANCs, flores, compostagem, criação de animais, entre outros.





A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Susan), por meio da Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana (Gefau), fica responsável por incentivar e apoiar a implantação e manutenção das unidades produtivas, além de fornecer capacitação técnica e insumos. No portal da prefeitura, https://prefeitura.pbh.gov.br/ é possível ver o endereço de todas as hortas, além de ter acesso à consulta pública que permite que a população indique possíveis terrenos públicos ou áreas ociosas que poderão ser transformadas em unidades de produção agroecológica.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho