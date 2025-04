Motorista morre depois que carro bate de frente com carreta e rodopia em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um motorista morreu depois de bater seu carro de frente com uma carreta na rodovia MG-255, entre Iturama e São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (19/4). Wellington Júnior, de 25 anos, era morador de Carneirinho, na divisa com São Paulo, e filho de um escrivão da Polícia Civil.

Depois da colisão, o carro saiu rodopiando, indo parar fora da pista. O carro ficou totalmente destruído e Wellington teve morte imediata. Já o caminhão teve a parte frontal destruída devido à violência da batida.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil atenderam a ocorrência. A Polícia Civil investigará como o acidente aconteceu.

