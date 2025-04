Motociclista morre ao ficar com capacete e pescoço presos em roda de carro

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma motociclista, de 28 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro na tarde desta sexta-feira (18/4), no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), um carro atingiu a traseira da moto, e a vítima foi arrastada por cerca de 150 metros. A mulher ficou presa com o capacete e o pescoço na roda dianteira esquerda do automóvel.

Os militares fizeram a estabilização do veículo, elevação do carro e, sem seguida, a retirada da vítima.

A morte da motociclista foi confirmada durante atendimento médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do carro envolvido no acidente afirmou que bebeu bebida alcoólica antes da ocorrência e foi detido pela Polícia Militar.

A área foi isolada e preservada para os trabalhos da perícia técnica.