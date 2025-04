PM encontra remédios roubados de central de abastecimento em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma carga de medicamentos roubada, na noite da última segunda-feira (14/4), da Central de Abastecimento Farmacêutica foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (17/4). As caixas com os remédios estavam jogadas às margens da rodovia MGC-452, na saída para Araxá, no Triângulo Mineiro.

Tão logo o crime foi registrado, a PM acionou seu Serviço de Inteligência, que passou a orientar as buscas. Na quinta-feira, os policiais abordaram um suspeito, que indicou que a carga seria transferida para um caminhão, no local onde foi encontrada. Os medicamentos roubados tinham como destino a capital mineira.

A carga de medicamentos foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e passará por uma perícia, que será feita pela Vigilância Sanitária, para que se possa detectar se houve ou não alguma contaminação.

A fiscalização, segundo nota da Prefeitura de Uberlândia, vai conferir o material recuperado com o que foi inventariado no dia do roubo. Os medicamentos que dependem de refrigeração, segundo a prefeitura, serão descartados.

Providências

Medicamentos mais urgente que foram roubados, como insulina, já tinham sido comprados para que diabéticos não fossem prejudicados, segundo a Secretaria de Saúde.

O roubo

Na noite de segunda-feira, cinco homens invadiram a Central de Abastecimento de Medicamentos, sendo que dois estavam armados. Os ladrões invadiram o local quando funcionários do órgão faziam a transferência de medicamentos para uma van, que faria a distribuição na rede SUS da cidade. A Polícia Civil está investigando o caso.