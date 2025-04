Pescador que estava desaparecido é encontrado morto em área de brejo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros encontrou e resgatou o corpo de um homem na beira de um córrego em Itacambira, no Norte de Minas Gerais. O homem, de 53 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (16/4).

O Corpo de Bombeiros recebeu um pedido de ajuda, dizendo que o homem foi vista pela última vez na última terça (15/4), carregando uma vara de pescar em direção à Fazenda do Zezé.

No local, existe um córrego e algumas lagoas, assemelhando-se a uma área de brejo, e esse pescador tinha o costume de ficar ali, em busca de peixes.

Na quarta-feira, no entanto, o volume de chuva foi muito grande, alagando toda a área. O desaparecimento do homem só foi percebido no dia 16, por volta das 10h da manhã, quando familiares e amigos iniciaram as buscas na região.

Antes de encontrar o corpo, os bombeiros acharam chinelos semelhantes aos que a vítima usava quando saiu de casa. Eles estavam junto a um pequeno córrego na trilha que dá acesso à lagoa. Contudo, o homem não foi localizado.

O corpo foi encontrado sem vida em uma área de brejo, a aproximadamente 1.200 metros do local onde o chinelo foi encontrado, imerso em lama e água. A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após a conclusão do trabalho dos peritos, o corpo foi deixado aos cuidados da Funerária Santa Clara.