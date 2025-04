Vias de BH serão interditadas por causa de corrida

Durante o feriado de Tiradentes, nesta segunda-feira (21/4), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fará uma operação especial de trânsito devido à realização da 7ª Volta Oficial da Contorno. Durante a largada, marcada para as 8h30 na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ocorrerão interdições na Rua Domingos Vieira, entre a Avenida do Contorno e a Rua Manaus, e também na travessia da Rua Niquelina.

De acordo com a PBH, as vias serão interditadas somente no momento da passagem dos corredores, sendo liberadas logo após a travessia do último atleta.

As interdições ocorrerão de maneira programada: os participantes da prova ficarão isolados em uma faixa, enquanto as demais permanecerão liberadas para o trânsito de veículos.

A PBH vai afixar faixas de pano para orientar os motoristas nos locais onde acontecerão as operações. O trânsito será monitorado por agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal). A BHTrans orienta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar a sinalização e os profissionais.

Cronograma

A interdição parcial da Rua Manaus, entre a Avenida do Contorno e a Rua Domingos Vieira, começa no domingo (20/4), a partir das 14h, para montagem das estruturas. Na segunda-feira (21/4), a partir das 2h, haverá a reserva das áreas e a implantação da sinalização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Transporte coletivo





Também em decorrência da 7ª Volta Oficial da Contorno, o ponto final da linha SC03A (Hospital Felício Rocho/Hospital Militar A), na Rua Manaus, será temporariamente desativado. No domingo e na segunda-feira, o embarque será realizado no ponto da Avenida Brasil, em frente ao número 252.