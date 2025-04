BH: idosa vê vizinha rival na rua e atira pedras nela

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Policiais militares no Barreiro foram surpreendidos pelo registro de uma queixa de uma briga de vizinhas, ocorrida no Bairro Vila Formosa, na manhã desta quinta-feira (17/4). Segundo a ocorrência, uma mulher de 87 anos tentou atingir a moradora da casa ao lado, com uma pedrada.

Segundo a vítima, que procurou o posto da Polícia Militar, ela estava saindo de casa, quando foi surpreendida pela vizinha se aproximando e atirando uma pedra em sua direção, sem contudo atingi-la.

A idosa que atirou a pedra é reincidente nesse tipo de agressão, sendo que não é somente esta vizinha a registrar queixa conta a idosa, que teria desavenças com outros vizinhos.

A quaixa foi registrada, mas não houve, segundo a Polícia Militar, necessidade de intervir no caso.

