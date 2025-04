Homem invade construção, joga pedras contra a polícia e é baleado

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 38 anos, foi baleado durante uma abordagem policial no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (14/4).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores da região que viram dois indivíduos invadindo uma construção na rua Maria Heilbuth Surette e quebrando algumas paredes.

Alguns moradores ainda informaram que escutaram uma discussão no local e que um dos invasores afirmou “vocês não sabem fazer ritual, vou mostrar como se faz”.

A polícia foi até o local e encontrou um homem, aparentemente em surto, com comportamento agressivo e uma barra de ferro. Os militares pediram para que o indivíduo saísse da obra com as mãos na cabeça, mas a ordem não foi acatada pelo homem, que passou a arremessar pedras e garrafas de vidro contra a equipe.

O boletim policial ainda narra que, durante a abordagem, o homem gritou para os policiais “vem aqui se for homem”. A equipe fez disparos contra o indivíduo, que foi atingido, socorrido para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia e segue internado.

Moradores, que não quiseram se identificar, relataram que o indivíduo baleado pichou em diversos muros do bairro Buritis ofensas e ameaças contra a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O documento ainda afirma que o indivíduo tem diversas passagens por ameaça, agressão, resistência e já foi abordado outras vezes em posse de uma faca. A perícia foi acionada e a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou a ocorrência.