Morre, aos 62 anos, o publicitário Vinícius Alzamora

Importante nome da publicidade mineira e do país, Vinícius Alzamora morreu na noite dessa quinta-feira (17/4), aos 62 anos, em decorrência de um AVC. Ele faleceu em Curitiba, no Paraná, sua cidade-natal, onde visitava a família.



Fundador e sócio-diretor da Tom Comunicação, renomada agência de publicidade do estado, ele coordenou projetos relevantes, como campanhas para o Governo de Minas Gerais, a Rede de Saúde Mater Dei, a Usiminas, o Supernosso, a Fiat e o BH Shopping.



Na década de 1980, também editava a página Arte Final, no Estado de Minas, criada por ele com foco em propaganda e que é publicada ainda hoje.





Com bom relacionamento com veículos de comunicação, como televisão, portais de notícias e rádios, a Tom Comunicação destacou-se no segmento. A notícia do falecimento foi publicada nas redes sociais para surpresa de amigos, colegas e clientes.



Conhecido pela sua educação, sua cordialidade e seu compromisso com a comunicação de impacto, também se sobressaía pela visão estratégica e a veia de criador.



"Uma ideia precisa ser comunicada com bom senso, porque seu entendimento se faz através da razão; com comedimento, porque somos sensíveis, sãos os nossos sentidos que a recebem; e com ousadia, porque somos feitos de vontades que não se convencem sem uma boa dose de atrevimento", publicou seu perfil no Linkedln.



Com a vida dedicada à propaganda, Vina, como era carinhosamente chamado, sempre cumpriu a missão de comunicar com ética e paixão genuína, refletidas em seu ofício de encantar e transformar.

Por mais de 30 anos de profissão, passou por grandes agências em BH, Curitiba e Brasília. Ganhou diversos prêmios, nacionais e internacionais, com seu jeito único de construir pontes, liderar equipes e criar laços, sem perder nenhum detalhe.



No Instagram, a Tom Comunicação homenageou o publicitário com palavras de Paulo Lemiski: "Haja hoje para tanto ontem".



