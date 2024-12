Aberta a contagem regressiva, 2025 está chegando com perspectivas positivas para o mercado publicitário. A cenário econômico não é dos mais animadores, mas acredita-se que o setor publicitário crescerá 5,2% ao ano, conforme destaca a Dentsu em seu relatório "Global Ad Spend Forecasts 2025". Para os especialistas, o mercado seguirá em intensa transformação, guiado pela massificação do uso da Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias para atender ao comportamento cada vez mais volátil dos consumidores.



Na era dos algoritmos, informações são geradas a cada momento, proporcionando análises mais precisas sobre as preferências dos consumidores e indicando os caminhos para as empresas. Em 2025, os profissionais da área terão instrumentos e dados para gerar mensagens altamente segmentadas e personalizadas, tornando o cenário cada vez mais competitivo para as marcas. A necessidade de inovar para se conectar aos públicos diversos já é uma realidade que demanda criatividade e capacidade de análise do mercado.



Como os consumidores exigem mais do que produtos, o uso de tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual e metaverso passará a ser ainda mais comum no processo de criação. Para reter a atenção desses consumidores, as campanhas terão que focar em experiências, aumentando também a importância do marketing de influência com propósito. Ou seja, as marcas terão que ser mais autênticas e alinhadas com os valores e propósitos que compartilham com seus consumidores.



De acordo com o relatório "Global Ad Spend Forecasts 2025", o crescimento publicitário será liderado pela TV e pelos investimentos digitais. Na televisão, espera-se um crescimento de 5,8% ao ano, representando 44% do mercado. Em seguida, os canais digitais deverão crescer 5,4%, com participação de 39%, impulsionados pelas transmissões em serviços de streaming. Entre outras mídias, destaque para o rádio, com previsão de crescimento de 7,8%, de acordo com a pesquisa.



A base das expectativas para 2025 está na chamada "era algorítmica", na qual a sofisticação dos algoritmos torna a mídia mais personalizável e comprável. A Inteligência Artificial (IA) desempenhará um papel crucial na abertura de novas possibilidades para informação e entretenimento, moldando as estratégias de mídia dos anunciantes.



Pesquisa inédita da Forrester Opportunity Snapshot, encomendada pela Vidmob, plataforma global especializada em desempenho criativo com base em IA, ouviu 323 líderes de marketing de empresas globais. Nada menos que 72% deles planejam usar IA para criar anúncios. Os investimentos publicitários guiados por algoritmos devem atingir 59,9% ainda este ano e 79% do total até 2027. Os criativos publicitários consideram os métodos convencionais para prever e medir a eficácia criativa "demorados, caros para as marcas e oferecem insights limitados". Os entrevistados são executivos que atendem setores de bebidas, beleza, bens de consumo embalados, serviços financeiros, empresas farmacêuticas e viagens.



Portanto, a publicidade em 2025 será um elo ainda mais forte na conexão entre público e inovação das marcas, que precisarão também colocar a sustentabilidade no centro dos debates para reforçar seus compromissos com questões ambientais e sociais.



Em termos regionais, o mercado publicitário mineiro também projeta um crescimento de 5,2% em mídia. Para isso, o setor terá que absorver as tendências globais e conectá-las à cultura regional. O setor emprega diretamente mais de 6 mil profissionais em 300 agências registradas e ativas. Minas Gerais segue a tendência global com a TV liderando os investimentos (5,4% ao ano), à frente do rádio, que deve crescer 7,8%, enquanto o segmento Out of Home (OOH) deve ver um crescimento de 2,1%.



O evento "Identidades 2024", promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG), destacou a necessidade da valorização da essência mineira para a manutenção da trajetória positiva. Recorrendo às inovações para atender às demandas de personalização da comunicação e com práticas que promovam diversidade, inclusão social e cultural, a publicidade regional também pode surfar na onda do crescimento global, apesar do cenário econômico instável.

Briefing

VIRADA DA LIBERDADE

Longe de envolver grandes marcas como nos shows da virada do Rio de Janeiro e São Paulo, Belo Horizonte preparou a "Virada da Liberdade 2024/2025" com muitas atrações. DJs, intervenções artísticas, videomapping e espetáculo de drones prometem animar o público no Circuito Liberdade no dia 31/12.

QUEIJO

A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH). O queijo mineiro será homenageado por seu tombamento do modo de fazer queijo minas artesanal.

DRONES

A curadoria do show de drones é da Festa da Luz e a realização e direção geral da Virada da Liberdade é de Elke Rezende, da Nossa Senhora das Produções. Em sua terceira edição, a Virada da Liberdade celebra a chegada do Ano Novo e busca reforçar Belo Horizonte como um dos principais destinos turísticos de fim de ano do país.

MÁRIO CAMPOS

A Sala Mineira do Empreendedor foi inaugurada em Mário Campos, região metropolitana de BH, instalada na Rua Olegário Maciel, 66 A. O espaço servirá de conexão e troca de conhecimento para aproximar as necessidades o ambiente de negócios na cidade, em parceria da prefeitura. Sebrae Minas e Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).

SUPORTE

No espaço serão oferecidas orientações e informações para quem quer empreender, além de serviços como consulta de viabilidade do negócio, emissão de alvará de funcionamento, protocolo do licenciamento municipal de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), entre outros.

RECONHECIMENTO

O ano ainda não terminou, mas a Gerdau comemora o sucesso na temporada. Recentemente, a empresa recebeu, pela 14ª vez consecutiva, o reconhecimento como uma das empresas que mais se destacam na comunicação com jornalistas na categoria Siderurgia e Metalurgia. O CEO da empresa, Gustavo Werneck, também se destacou entre os 10 líderes empresariais que melhor se comunicam com a imprensa no País. A promoção é da Plataforma Negócios da Comunicação em parceria com o Centro de Estudos da Comunicação (CECOM).

REDE REFORÇADA

Quem também fecha o ano em alta é a Rede Comunicação, que conquistou contas importantes em 2024, como da Cimed e da Serasa. Com 22 anos de atuação mercado, a Rede é comandada pela CEO Flavia Rios. A agência é considerada a 24ª maior do país, segundo a edição 2024 do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, principal referência de análise do mercado da comunicação corporativa nacional. A publicação é apoiada institucionalmente pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom).