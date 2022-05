Mulheres consomem mais publicidade que homens no ambiente on-line

As mulheres lideram em quase todos os segmentos no ambiente on-line (foto: Pixabay/Divulgação)



O número de brasileiros conectados à internet é cada vez maior, liderados pelas mulheres. É o que mostra o novo levantamento de comportamento de consumo on-line da Nielsen Media Brazil – especializada em insights de audiência, dados e análises, realizado em parceria com o Opinion Box, empresa de pesquisa de mercado, que aponta 90% do público feminino acessando a rede diariamente, contra 83% dos homens. O estudo "Elas: comportamentos e barreiras" destaca também que as mulheres têm mais potencial de engajamento junto aos anunciantes em campanhas e anúncios publicitários sobre vestuário e alimentos, com maior interesse pelo consumo de conteúdos de música, notícias, séries e saúde e beleza. E elas são, em grande maioria, mais impactadas por anúncios publicitários relacionados a aparência, alimentos e eletrônicos.





REDES SOCIAIS A publicidade que as mulheres entrevistadas mais se lembram (48%) são de comerciais de roupas e sapatos, contra 27% dos homens. Em seguida, 45% das mulheres se lembram mais de comerciais de alimentos, contra 32% dos homens. Além disso, ao serem perguntadas sobre suas atividades on-line nas últimas semanas, 80% do público feminino afirmou que a principal é o acesso às redes sociais, enquanto apenas 65% dos homens responderam o mesmo.





EQUIPAMENTO O smartphone é o principal dispositivo utilizado para 90% dos participantes da pesquisa. Em seguida, apareceram notebook (4%), desktop (3%) e tablet (2%). E ainda de acordo com o levantamento, as mulheres, na faixa dos 24 e 25 anos, são as que mais acompanham influenciadores (45%). Já entre os homens, a porcentagem cai para 24%. Quando questionadas se já compraram algum produto ou serviço divulgado por um influenciador, 42% disseram que sim. Do total, 78% delas afirmam que valeu a pena seguir a dica.





STREAMING Em amplo crescimento, os serviços de streaming têm conquistado o público brasileiro. A pesquisa revela que conteúdos on demand, principalmente vídeos no YouTube, Netflix e Amazon Prime, são os preferidos de 70% das mulheres, sendo mais popular entre jovens de 24 a 35 anos. Em seguida, aparecem aplicativos de armazenamento de fotos e sites de vagas de emprego, ambos com 64% da preferência. Elas também assistem a mais vídeos, filmes e programas de TV que o público masculino: 67% revelaram ter realizado essas atividades nas últimas semanas, contra 59% dos homens.

O levantamento tem como objetivo estimular a inclusão por meio de técnicas de pesquisa da companhia, além de entender o perfil das brasileiras em diferentes frentes, trazendo uma reflexão sobre comportamentos e particularidades. Para ter acesso à pesquisa completa, acesse www.linkedin.com/

smart-links/AQHdhIDS5omSRQ/3cf2641e-fa6e-42b7-b7db-5422aaf355f1.