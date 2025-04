BH: homem cai no Rio Arrudas; resgate é o 3º em menos de uma semana

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) no início da tarde desta sexta-feira (18/4) depois de cair no Rio Arrudas, na altura da Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. Este é o terceiro caso em menos de uma semana.

Os militares receberam o chamado às 12h16 e, assim que chegaram ao local, encontraram a vítima consciente e fora da água.

No entanto, o homem, que não teve a idade divulgada, estava com dificuldade para se levantar e apresentava intenso sangramento, segundo a corporação. Ele foi resgatado em segurança e encaminhado a uma unidade de saúde.

Na manhã dessa quinta-feira (17/4), uma mulher de 30 anos, em situação de rua, também foi resgatada no leito do Arrudas. Ela estava perto da ponte do Bairro Caetano Furquim, no final da Avenida dos Andradas, em frente à Copasa, sentido Bairro Vera Cruz. A mulher escorregou e caiu no córrego.

A vítima tinha sangramento na boca e nas costas, e havia suspeita de fratura em um dos braços e em uma das pernas. Ela foi repassada para a equipe do Samu, que a levou ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII (HPS).

Na tarde de segunda-feira (14/4), outra mulher, de 45 anos, foi socorrida depois de cair no rio, na altura da Avenida do Contorno com a Rua Paulo de Frontin. Ela apresentava fratura exposta no braço esquerdo e estava consciente, porém desorientada. O Samu também a levou para o mesmo hospital.