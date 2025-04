Vídeo: ‘Senti que era Cristo’, diz padre ao lavar pés de morador de rua

Um momento de fé, acolhimento e compaixão marcou a celebração da Quinta-feira Santa em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. Durante o tradicional rito do Lava-Pés, realizado na praça em frente à Igreja Matriz, o padre Gustavo César lavou os pés de um homem em situação de rua, gesto que emocionou os fiéis e ganhou repercussão nas redes sociais.

A cerimônia, que relembra a Ceia do Senhor e o mandamento do amor deixado por Jesus, contou inicialmente com doze pessoas previamente escolhidas para representar os apóstolos. No entanto, um morador de rua conhecido na cidade como Índio surpreendeu ao se aproximar, demonstrando o desejo de também ter os pés lavados. Sem hesitar, o padre acolheu o pedido.

"Tudo aconteceu com muita naturalidade. Senti que era o próprio Cristo a visitar toda nossa comunidade paroquial e também a mim", relatou o padre. "Lavei seus pés, sequei-os e beijei, como já tinha feito com todos os outros. Despedi-o com um abraço. A reação dele foi de alegria. Ele foi acolhido com respeito e amor", contou o padre.

O gesto, carregado de simbolismo, foi recebido com aplausos e comoção pelos presentes. Para o sacerdote, foi um momento que tocou profundamente a comunidade. "Acredito que a espontaneidade com que tudo aconteceu marcou a cena. Num mundo de muitas palavras, os gestos falam muito."

Recém-ordenado, esta foi a primeira Semana Santa de padre Gustavo à frente da Paróquia. Ele conta que iniciou sua homilia da Quinta-feira Santa justamente refletindo sobre a importância dessa experiência. "Foi uma graça muito grande ter acolhido o rapaz em nossa celebração. Acredito que tudo isto nos aproximou ainda mais de Deus."

Para o padre, atitudes como essa são ainda mais urgentes em tempos de exclusão e intolerância. "Num mundo marcado por impaciências, exclusões e violências, entendemos que é preciso fazer como Jesus fez e nos ensinou. Não há outra via senão a do amor, que se traduz por gestos de acolhimento, proximidade, perdão e integração."

A repercussão do momento foi imediata entre os fiéis da cidade e nas redes sociais. Uma das frases ouvidas após a celebração resume o impacto do gesto: "O que nossa paróquia viu aqui hoje foi o Evangelho vivo."

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A celebração foi realizada no Espaço Cultural, ponto central da cidade, escolhido para acolher o grande número de participantes. Ali, a fé se misturou à solidariedade, reforçando o verdadeiro significado da Semana Santa. "Façamos sempre o bem, sejamos sempre acolhedores. Deus abençoe a todos", concluiu o padre.

*Amanda Quintiliano especial para o EM