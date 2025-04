Advogado mineiro é assassinado em assalto na orla de Ubatuba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O advogado Juliano Bento Rodrigues Guiran, de 32 anos, natural de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi assassinado com um tiro de arma de fogo na madrugada deste sábado (19/4), durante um assalto em Praia Grande, em Ubatuba, no litoral paulista.

Juliano estava com dois amigos. Segundo informações ele foi passar o feriado prolongado na praia paulista. O assalto ocorreu na orla de Praia Grande. Os três caminhavam pela orla, quando surgiram quatro assaltantes, dois deles armados, anunciando o assalto.

O objetivo dos ladrões eram os aparelhos celulares, exigindo, também, que passassem as senhas dos mesmos.

Quando um dos ladrões abordou Juliano e exigiu que ele entregasse a senha, o advogado se mostrou nervoso, começando, segundo os amigos, a tremer.

Ele tentou falar com o assaltante e disse: “Calma, já vou desbloquear por..!” Nesse instante, o ladrão apontou a arma para a cabeça do advogado e puxou o gatilho.

A bala projétil atingiu o rosto e ainda feriu com estilhaços a mão de um amigo de Juliano, Gustavo Baru, que se encontrava próximo.

O advogado caiu na areia, enquanto os assaltantes fugiram em disparada, levando os celulares roubados.

O Samu foi acionado e compareceu ao local com ambulância e equipe de socorristas, mas Juliano já não tinha mais sinais vitais. O amigo do advogado, atingido com um tiro na mão foi socorrido e levado para a Santa Casa de Ubatuba.

A Polícia de São Paulo informou que prendeu um dos envolvidos no assalto, um menor, que tinha em seu poder, um dos celulares roubados.

