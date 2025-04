Santa Missa de Páscoa reúne fiéis na Catedral Cristo Rei, em BH

A Santa Missa Solene da Ressurreição do Senhor, realizada na manhã deste domingo de Páscoa (20/4), na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, atraiu cerca de mil pessoas. No encerramento das solenidades pascais na catedral, iniciadas no dia 17, fiéis se emocionaram ao refletir sobre o sentido da data.

A tradicional celebração foi conduzida, neste ano, pelo padre Eutrópio Aécio e quase lotou o espaço, que comporta 1.200 pessoas. Em coletiva de imprensa, o padre Thiago Augusto da Costa Silva Lopes explicou o significado da Páscoa para o catolicismo. Segundo ele, assim como o Natal, a data de hoje é marcada por profunda espiritualidade.

"A Páscoa é, pois, a solenidade que marca, para nós, que o centro da nossa fé é o mistério da paixão e morte. Essa data é, para nós, um motivo de grande júbilo, porque nos recorda aquilo que, de fato, Deus fez por nós. Sem dúvida nenhuma, uma marca de amor — uma marca singular. Não um amor humano, mas, realmente, um amor divino", disse.

"A convocação que a Páscoa nos faz é, realmente, uma revisão profunda de vida. Este itinerário que iniciamos na Quaresma não termina no Domingo de Páscoa — ele continua, justamente, nessa perspectiva de nos fazer despontar para aquilo que há de melhor em nós. Assim sendo, o nosso maior compromisso, a partir da espiritualidade pascal, é revisarmos o nosso interior e entrarmos numa dinâmica profunda, que permita que a Páscoa aconteça em nós. E ela acontece na medida em que nos colocamos em uma caminhada de verdadeiro crescimento", concluiu.

Conforme o pároco, a Páscoa toca as pessoas para além da espiritualidade contemplativa, envolvendo também uma espiritualidade ativa — algo sentido pelos fiéis presentes na Santa Missa.

Para a dona de casa Ivana Regina Gonçalves Felix, de 54 anos, moradora do Bairro Juliano, a data é importante para lembrar do amor cristão. Frequentadora assídua das missas de domingo, ela decidiu participar da solenidade na Catedral Cristo Rei para que seu irmão, morador do Serro, na Região Central de Minas Gerais, pudesse conhecer o local.

“Nós [Ivana e o irmão, José Denilson Gonçalves Felix] nascemos católicos. Tudo na ressurreição me toca. A Páscoa significa tudo pra mim. É a paz, a bênção de cada dia. A fé é tudo na nossa vida. Vou à missa todo domingo, pois sem missa não tem Deus. Depois, vamos fazer um almoço com a família em casa”, conta, emocionada.

Ivana levou o irmão José Denilson para assistir a solenidade na Catedral Cristo Rei Jair Amaral/EM/D.A Press

Já a entregadora de e-commerce Raquel Rodrigues, de 52 anos, destaca que as missas são muito importantes para sua família, toda católica. Devido ao trabalho, nem sempre ela consegue participar das celebrações, mas sempre que possível, faz questão de celebrar a data. Neste ano, ela conseguiu levar a mãe e o tio à Santa Missa e reflete sobre o verdadeiro sentido da data.

“Eu trabalho, então, todo domingo que tenho oportunidade, trago a família. Estar aqui no domingo de Páscoa é importante. O significado, na realidade, para a gente é renascimento, é vida nova. A partir de hoje começa um novo ciclo”, diz.

Raquel Rodrigues, José Julio e Maria dos Santos também marcaram presença na solenidade Jair Amaral/EM/D.A Press

Celebrações

As solenidades do período pascal começaram na quinta-feira (17/4) com a tradicional Missa da Unidade, na Catedral. Na ocasião, cerca de 4 mil pessoas, além de aproximadamente 400 integrantes do clero — incluindo bispos auxiliares, 300 padres, diáconos, religiosas e seminaristas — dos 28 municípios que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte, estiveram presentes.

Esta é a primeira Semana Santa em que a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza suas celebrações com todos os seus setores na Catedral Cristo Rei em construção. Por isso, foi criado um novo espaço, ao lado do local de celebração das missas, para acolher melhor os fiéis.