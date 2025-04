Bairros de BH podem enfrentar falta de água neste domingo de Páscoa

Alguns bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo de Páscoa. A Copasa informou que, devido a uma manutenção operacional emergencial, o abastecimento em algumas regiões poderá ser intermitente.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite deste domingo. A companhia destaca que, no entanto, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.



Os bairros atingidos são: Barreiro, Diamante, Resplendor, Santa Helena, Santa Margarida e Teixeira Dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia