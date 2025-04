Homem morre em tanque de criação de peixes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Soldados do Corpo de Bombeiros de Capelinha, no Norte de Minas Gerais, resgataram, na manhã deste domingo, o corpo de um homem de 45 anos que estava desaparecido desde a última sexta-feira. O corpo foi encontrado em um tanque de criação de peixes, na zona rural de Andrelândia.

Os bombeiros receberam o chamado de um irmão da vítima, na manhã de sábado, informando que ele não havia retornado para casa na noite anterior.

No último contato com o irmão, o homem informou que iria até a zona rural cuidar de seus animais.

Durante as buscas na região, o irmão percebeu que o boné da vítima estava dentro do tanque de criação de peixes, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros realizaram um mergulho vertical no tanque, que tem aproximadamente quatro metros de profundidade.