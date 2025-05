Vídeo: freiras brasileiras fazem beatbox e ficam 'famosas' nos EUA'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Literalmente do dia para a noite, a vida das missionárias Marisa Neves, 41, e Marizele Rego, 46, mudou completamente. Tudo devido à explosão de visualizações e memes criados após a participação de ambas no programa Família de Amor, da TV Pai Eterno. Na ocasião, mostraram ao público uma versão hip-hop da música "Vocação" com direito a beatbox feito por Marizele.

A partir de então, o telefone da assessora das irmãs da Congregação Copiosa Redenção, localizada em Ponta Grossa (PR), não para de tocar. São entrevistas, convites para eventos e participações em programas de televisão. "Nem conseguimos voltar para casa ainda e não sabemos a realidade de como está o burburinho no Paraná, mas minha rede social está bombando", diz Marizele.

A fama é tão grande que até a imprensa internacional repercutiu, como o Today, nos Estados Unidos. Viola Davis também compartilhou o trabalho das freiras brasileiras. "Nunca imaginamos isso tudo e ainda tenho dificuldade com essa palavra (fama). Sempre fomos paradas na rua para fotos, pois usamos hábito e as pessoas se identificam com a vida religiosa. Queremos que olhem a gente e lembrem de Deus", opina Marizele.

Na opinião de Marisa, a incumbência das irmãs sempre foi levar a palavra de fé, sobretudo a usuários de drogas. Agora, mais famosas, ela conta que tudo segue do mesmo jeito. "Nossa missão continua, mas agora tem mais intensidade. Espero que com tudo isso, mais pessoas encham o coração de alegria, paz e esperança. A fama fará com que mais gente possa se transformar."

E foi justamente o trabalho de promotora vocacional da fé para crianças e adolescentes que fez com que ambas procurassem meios de interagir com esses jovens. E é nesse contexto que entra o beatbox e a dança.

"No começo, fui testando, fazendo os primeiros sons e movimentos com a boca, achava interessante e usava isso em rodas de amigos. Na congregação, onde estou há 20 anos, temos a possibilidade de trabalhar com dependentes químicos e eles se sentem mais em casa. É um instrumento de alegria", define Marizele, que já havia gravado outras canções e gosta de evangelizar através da música.

Apesar de não se considerar uma profissional, a missionária Marisa diz que desde criança leva a dança a sério. Na infância, durante serviços domésticos que fazia com a irmã gêmea, diz que sempre parava para dançar ao escutar alguma música que gostasse.

"Participei de grupos de dança e fiz aulas de street dance, balé, sapateado, hip-hop e break dance. Quando entrei na Copiosa, isso se aflorou como um mecanismo para levar a palavra de Deus."

Com o sucesso, as religiosas querem usar o momento para impactar o maior número de pessoas possível. E as dancinhas e o beatbox continuarão a fazer parte da rotina delas.

"Nós nunca sairemos da Copiosa Redenção, temos votos perpétuos de permanência nessa congregação. Nosso desejo é poder levar a palavra e que Deus possa ser experimentado por mais gente", afirma Marizele.

A música "Vocação de Amar e Servir", rebatizada agora como "Vocação", ganhou uma nova versão, com batidas mais eletrônicas do DJ Baruch e um reforço no beatbox de Marizele. O hit foi lançado ao vivo no Melhor da Noite (Band) de quarta (28), e o público pode conhecer a letra completa da canção composta pela irmã Luana Pereira e doada à Congregação.