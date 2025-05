Debora Bloch compartilha meme de Andressa Urach cantando 'Brasil' em A Fazenda

AM

AM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão 2025 de Odete Roitman está com tudo nas redes sociais. Nesta segunda-feira (11), Debora Bloch compartilhou algumas fotos de bastidores comemorando o dia das mães de sua personagem na novela.

No meio de um carrossel de fotos com seus filhos na ficção, Humberto Carrão e Paolla Oliveira, a atriz postou um meme de Andressa Urach em A Fazenda (Record). Na cena, que aconteceu em 2013, Andressa, alcoolizada, canta os versos de "Brasil", de Cazuza, tema da abertura de "Vale Tudo".

No vídeo, a participante do reality troca a letra do refrão em provocação à sua antagonista na casa, Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI.

Na postagem replicada por Debora Bloch, Lucas Selfie, outro ex-participante da Fazenda, compara Urach a Heleninha Roitman.

"Ainda no Dia das Mães. Agora, com os filhos que 'Vale Tudo' me deu. Heleninha e Afonso, Odete é difícil, mas eu aqui amo", escreveu Debora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atriz, assim como Alice Wegmann e Bella Campos, vem marcando presença nas redes desde o início da novela, com memes sobre a trama e fotos de bastidores.