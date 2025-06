Polícia tenta desvendar assassinato a facadas debaixo de viaduto em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Nem a Polícia Civil e nem a Polícia Militar têm pistas do autor do assassinato de um homem, possivelmente morador de rua, a facadas na madrugada desta segunda-feira (2/6). O corpo, que ainda não foi identificado, estava debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales, na Região Central de Belo Horizonte.

O local do crime é próximo à Delegacia de Crimes Cibernéticos. O corpo foi encontrado por transeuntes que passavam pelo local e chamaram a Polícia Militar.

No local, que é sempre frequentado por um grupo de moradores de rua, não havia ninguém e nem mesmo pistas foram encontradas. A suposição é de que tenha havido um desentendimento entre duas pessoas e a vítima acabou esfaqueada. Todos teriam deixado o local.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.