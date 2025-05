Corpo de idoso desaparecido é encontrado em mata ao lado de água sanitária

O corpo de um idoso de 66 anos foi encontrado nesta sexta-feira (30/5), em Jaboticatubas, na Região Central de Minas Gerais. O homem estava desaparecido há cerca de 10 dias e foi localizado em uma mata próxima ao condomínio onde residia.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que foi acionado para prestar apoio à Polícia Civil (PCMG) e à Polícia Militar (PMMG) na localização de um corpo em área de mata próxima ao Condomínio Canto da Siriema.

O síndico do condomínio relatou aos bombeiros que identificou um odor incomum vindo da mata e viu galões de água sanitária no local. Ele comunicou as autoridades sobre a possibilidade de se tratar de um morador do condomínio, desaparecido há mais de uma semana.

Ao chegarem ao local, os militares constataram indícios de solo remexido em uma obra onde a vítima trabalhava. O corpo foi localizado pela polícia e retirado do local.

Procurada pelo Estado de Minas, a PCMG, por meio da Delegacia Regional em Santa Luzia, afirmou ter instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias e causa do desaparecimento do idoso. O corpo será submetido à devida identificação e exame de necropsia no Instituto Médico-Legal.

"A PCMG esclarece que diversas informações foram coletadas e os policiais civis não medem esforços para concluir as investigações. Por ora, a instituição não descarta nenhuma linha investigativa e, em momento oportuno, novos detalhes poderão ser divulgados", disse a corporação em nota.

