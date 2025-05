Barragem da Mina de Águas Claras passará por processo de descaracterização

Começa na próxima semana as obras de descaracterização na barragem 7A da Mina de Águas Claras, na região da Serra do Curral, na Região Metropolitana de BH. Segundo a mineradora Vale, esta é a terceira barragem do local que passa pelo procedimento.

Um acordo, assinado neste mês pela Vale com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e o município de Nova Lima prevê a descaracterização de todas as barragens da Mina de Águas Claras, desativada desde 2002.

A ação também faz parte do Plano Ambiental de Fechamento da Mina (PAFEM), que estabelece soluções e prazos para o encerramento seguro das estruturas da Mina e sua reintegração ao meio ambiente.

Durante as obras da barragem 7A, os sedimentos serão parcialmente retirados dos reservatórios, além de ser feita uma reconformação das encostas e construção de um canal de drenagem. Ainda segundo a mineradora, a barragem que foi construída em etapa única está inativa e não contém rejeitos.

A Vale também afirma que até a conclusão das obras, “as barragens seguem sendo inspecionadas regularmente e monitoradas 24 horas por dia pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da empresa.”