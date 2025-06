MG: adolescente é preso suspeito de tentar matar desafeto durante cavalgada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de tentar matar um homem, de 36, durante uma cavalgada no distrito de São João do Jacutinga, na zona rural de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Um segundo homem, de 38 anos, também foi detido por suspeita de cometer o crime na noite desse domingo (1º/6).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. No local dos fatos, aos militares, testemunhas identificaram os autores.

Informações preliminares deram conta que a motivação do crime teria sido uma discussão iniciada após a venda de entorpecentes por um dos autores. Após breve discussão e tentativa de retirada da vítima do local por familiares, os autores a seguiram e efetuaram dois disparos, atingindo a região abdominal. A vítima permanece em observação.

Nas primeiras apurações, os policiais descobriram que a dupla fugiu a pé em direção à BR-474, ainda na cidade. Com o apoio de uma equipe do Tático Móvel e da Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos foram localizados às margens da rodovia, na altura do quilômetro 130.

Em um primeiro momento, ao ser abordado, o adolescente negou participação na tentativa de homicídio. No entanto, depois, ele confirmou que estava com o suspeito de 38 anos no momento dos disparos. Além disso, o jovem indicou o local onde a arma havia sido escondida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o homem alegou que estava com o pé lesionado e que se encontrava no local apenas para tentar uma carona. A arma, calibre .38, foi encontrada em meio a arbustos próximos aos suspeitos. A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.