MG: briga familiar com agressões e ameaças de morte termina em prisão

Um homem de 38 anos foi preso neste domingo (8/6) após ameaçar familiares de morte com uma arma de fogo, agredir uma mulher e ser flagrado com armas e munições. O caso ocorreu no Bairro Contente, em Coronel Fabriciano (MG), na região do Vale do Aço.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 11h58 por familiares que presenciaram uma discussão familiar violenta. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 28 anos contou que o homem discutia com um tio quando ela tentou intervir e foi ameaçada de morte.

Uma outra mulher, de 23, também tentou interromper a briga, mas foi empurrada no chão, sofrendo escoriações na coxa direita. Aos militares, ela relatou que ouviu disparos de arma de fogo durante a confusão.

Após os episódios de agressão, o homem foi visto deixando a casa em visível estado de embriaguez. Ele saiu dirigindo o próprio carro, ainda fazendo ameaças de morte aos familiares. Testemunhas informaram que o suspeito costuma exibir armas de fogo e já teria efetuado disparos contra objetos para intimidar parentes.

A PM foi até a casa do homem, onde a companheira dele indicou um segundo endereço. Na primeira residência, os policiais encontraram uma pistola registrada. No segundo imóvel, localizaram o veículo e a chave da casa. Dentro do carro, havia dois estojos deflagrados de munição calibre .380.

O homem foi encontrado no local. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 carregada com nove munições e outras 50 munições calibre .22.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil. Os crimes registrados incluem violência doméstica, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma e posse irregular de munições.