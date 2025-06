Irmãos com passagens pela polícia são presos por tráfico em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Três irmãos, de 17, 19 e 28 anos, foram detidos por tráfico de drogas na noite desse sábado (7/6), no centro da cidade de Santa Efigênia de Minas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu várias denúncias de que indivíduos envolvidos com o tráfico estavam ostentando armas de fogo em via pública.

Os militares montaram operação no local e abordaram o adolescente de 17 anos na porta de uma residência. No bolso da bermuda dele, a PM encontrou 10 buchas de maconha.

No interior do imóvel, em um dos quartos, o suspeito de 19 anos foi localizado com cinco pedras de crack. Durante buscas pela casa, a polícia também encontrou meia barra de maconha, 34 buchas de maconha, duas armas de fogo e munições.

Em conversa com os jovens irmãos, eles confessaram que a casa é usada pelo tráfico de drogas e que um dos revólveres apreendidos é de propriedade do irmão mais velho, de 28 anos, que estava na parte superior da residência.

Ainda de acordo com o registro policial, o adolescente tem passagens por homicídio tentado e disparo de arma de fogo em via pública. O irmão do meio tem passagem por tráfico de drogas e o irmão mais velho tem passagens por roubo, disparo de arma de fogo em via pública e tráfico de drogas.

Durante o registro da ocorrência, um quarto indivíduo se aproximou do imóvel e contou aos militares que estava no local para comprar drogas com os irmãos.

Além das drogas, a polícia apreendeu três celulares. Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.