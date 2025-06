Homem em liberdade condicional pula de terceiro andar para fugir da polícia

Um homem, de 38 anos, em liberdade condicional, pulou do terceiro andar de um prédio para fugir da polícia na noite desse sábado (7/6) no Conjunto Sotero Inácio Ramos, na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram até o apartamento do homem para verificar se ele estava cumprindo com as medidas judiciais impostas na decisão que concedeu liberdade condicional a ele.

Os policiais tocaram no apartamento do homem e, instantes depois, escutaram um barulho. Ao olharem pela janela do corredor do prédio, os agentes viram o homem caindo ao solo e segurando um objeto na cintura, aparentando ser uma arma de fogo.

Para fugir da PM, o suspeito pulou da janela do apartamento, que fica no terceiro andar. Depois, ele fugiu sentido Avenida Moacir Paleta e ainda não foi localizado.

No local da queda do homem, a polícia localizou três pedras de crack. No interior do imóvel, uma porção de cocaína, uma pedra de crack e R$ 300 foram apreendidos.

O registro policial ainda narra que duas duas câmeras de monitoramento localizadas no interior do imóvel eram usadas para o monitoramento da presença de viaturas na rua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material foi encaminhado para a delegacia.