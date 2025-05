Adolescente com papelotes de cocaína é baleado no tórax em BH

Um adolescente, de 15 anos, foi baleado no tórax na noite dessa quinta-feira (29/5), na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado caído em via pública e resgatado com vida para o Hospital João XXIII. Ele deu entrada no atendimento com uma perfuração de disparo de arma de fogo do lado esquerdo do tórax.

Testemunhas relataram que um carro Chevrolet Monza foi visto passando pela rua onde o jovem foi encontrado. Os passageiros fizeram contato com a vítima antes do crime, mas nenhum popular soube confirmar se eles estão envolvidos com a ocorrência.

Os militares encontraram uma bolsa preta com nove papelotes de cocaína e R$ 100 em dinheiro com a vítima.

A perícia foi acionada e esteve no local. A vítima segue internada no hospital em estado estável de saúde.

Até o momento, ninguém foi preso.



