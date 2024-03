Dois homens, de 22 e 28 anos, e uma mulher, de 22, todos de Viçosa, suspeitos de cometer um homicídio, em Cataguases, na Zona Da Mata, foram presos pela Polícia Civil, nessa terça-feira (19/3).

A operação teve início a partir de monitoramento e levantamento de informações relacionadas a crimes de tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Civil acionou o departamento de Inteligência, que detectou a presença de um veículo de cor prata, que não era da região.

O carro foi cercado na Avenida Astolfo Dutra, no Centro de Cataguases. O motorista, ao perceber que se tratava da polícia, tentou fugir, dando ré no veículo, mas foi cercado por uma viatura da Polícia Civil.

Ele tentou, então, escapar, jogando o veículo contra os policiais, que dispararam contra o veículo e furaram os pneus dianteiros. Os três ocupantes foram, então, detidos.

Ao verificar a documentação dos três, os policiais descobriram que um dos homens, o de 28 anos, possuía mandado de prisão em aberto.

Nas buscas feitas no interior do carro, os policiais encontraram um revólver, dois carregadores municiados, um colete balístico e drogas. E, além disso, constatou-se que o veículo era roubado e tinha sinais de adulteração.

Todos foram presos, autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo, sendo levados ao sistema prisional. As investigações prosseguem na tentativa de provar o envolvimento dos três num assassinato ocorrido no início do ano.