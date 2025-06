Trabalhadora demitida durante viagem de férias será indenizada em R$ 15 mil

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A Justiça do Trabalho condenou um escritório de advocacia a indenizar por danos morais uma trabalhadora demitida durante viagem de férias. A Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) modificou a sentença oriunda da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que havia reconhecido o direito à indenização, e aumentou o valor de indenização de R$ 5 mil para R$ 15 mil.

A autora da ação era empregada de um escritório de advocacia e relatou que, ao iniciar seu período de férias - precedido por um dia de folga, quando já estava em viagem na Bahia, foi surpreendida com uma ligação do setor de recursos humanos da empresa informando sobre seu desligamento. Ela afirmou que a comunicação abrupta interrompeu sua viagem e lhe causou sofrimento psicológico, agravado pelo fato de que já apresentava histórico de transtornos ansiosos e depressivos.

A empresa, por sua vez, argumentou que a dispensa formal ocorreu após o retorno das férias da empregada e que a ligação feita no dia de folga da autora que precedeu ao período das férias foi um equívoco. Porém, a prova testemunhal e os registros de mensagens provaram que a notícia da rescisão foi de fato transmitida enquanto a empregada já estava em viagem, comprometendo sua tranquilidade e seu direito ao lazer.

O relator do caso, desembargador José Marlon de Freitas, destacou que a comunicação da dispensa durante o período de descanso da empregada configurou ato de desrespeito e descaso do empregador, agravado pelo conhecimento prévio da empresa acerca do estado de saúde mental da trabalhadora. "A forma como se deu a comunicação da dispensa, por telefone e aplicativo de mensagens, enseja dano moral passível de reparação", pontuou o magistrado.

O colegiado ressaltou ainda que o sofrimento moral da empregada foi exacerbado pelo contexto de sua saúde fragilizada e pela insegurança econômica gerada pela perda do emprego. Dessa forma, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os julgadores decidiram aumentar o valor da indenização em R$ 15 mil, dando provimento ao recurso da trabalhadora nesse aspecto.

O relator destacou a necessidade de que um tratamento respeitoso e humanizado do empregador nos momentos de ruptura contratual, de forma a garantir que o desligamento de empregados ocorra de maneira menos traumática e mais compatível com os princípios que regem as relações trabalhistas.



O colegiado ainda condenou a empresa a pagar à ex-empregada indenização por danos materiais no valor de R$ 250. A autora da ação apresentou um comprovante de pagamento de uma reserva de um passeio de barco que ela faria durante as férias, mas, devido à demissão, por estar abalada e desanimada, acabou desistindo do roteiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O relator pontuou que o ato irregular praticado pelo empregador que, sem o devido cuidado e respeito, causou à empregada um momento de grande angústia e inquietação, retirou-lhe o contentamento em realizar o passeio, resultando no prejuízo material de R$ 250. O magistrado também considerou que a condição psiquiátrica da empregada já era fragilizada, porque sofria de transtornos ansiosos e de distúrbio depressivo.