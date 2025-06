Mulher que teria espalhado fake news sobre promotor de Justiça é presa

Uma mulher que estaria fazendo uma campanha difamatória contra um promotor Justiça foi presa em flagrante em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, na última sexta-feira (6/6), durante a operação Luz da Verdade. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ela teria espalhado fake news em grupos de WhatsApp e em perfis no Instagram e no Facebook.

As fake news disseminadas pela mulher envolvem acusações falsas sobre concursos públicos locais, associação com fraudes e distorção com ação institucional. Além do promotor, também foram vítimas a esposa dele, uma delegada licenciada, e dois servidores públicos: um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e outro da Câmara Municipal de Almenara.

As fake news teriam sido publicadas em páginas falsas, como @jornal_almenara" e "@jornalderubim, das quais a suspeita era administradora, e impulsionadas com patrocínio, chegando a alcançar mais de 92 mil visualizações. De acordo com as investigações, isso "demonstra a intenção deliberada de causar dano em larga escala".

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça como forma de garantir a ordem pública e impedir a continuidade dos crimes. Inclusive, pouco antes de ser detida, a mulher havia anunciado, pelas redes sociais, a intenção de realizar novas postagens. Com ela, foram apreendidos três celulares e um notebook, que teriam sido utilizados nos ataques.