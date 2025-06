Suspeito de arrombar e roubar casa de vocalista de grupo de pagode é preso

O suspeito de arrombar e roubar a casa do vocalista do Grupo Akatu, Valbeg Candeia, foi preso na madrugada desta sexta-feira (6/6) em Belo Horizonte. O crime foi registrado na madrugada de quarta-feira (4/6) na cidade de Lagoa Santa, na Região Metropolitana.

Além da prisão do suspeito, a polícia recuperou diversos objetos do artista, incluindo 14 relógios de pulso, um videogame, 10 pares de tênis, quatro consoles de videogame, dois aparelhos de televisão, um par de óculos de grau aumentada, dois óculos de sol, dois controles de TV, um fone de ouvido, diversas joias, um notebook e um aparelho celular.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 33 anos, que já é conhecido no meio policial pelo envolvimento em furtos a residências, foi encontrado depois de denúncias anônimas.

O suspeito confessou o roubo e disse que parte dos objetos levados na ação estava dentro de seu apartamento. Os outros materiais estavam escondidos em via pública do Bairro Maria Goretti, na região Nordeste da capital.

Questionado, o suspeito afirmou que foi até a casa do cantor com um comparsa, mas não informou a identidade do colega por medo. Ele também relatou que invadiu a casa depois de receber informações de que o imóvel estava vazio e que não sabia que a residência era do músico.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.

R$ 50 mil de prejuízo



Pelas redes sociais, Candeia contou que encontrou a janela de casa arrombada ao chegar do serviço. Em um desabafo, o cantor relatou que teve vários bens levados pelos ladrões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Valbeg estimou o valor dos objetos furtados. "Graças a Deus eu não estava em casa, minha esposa e minha filha também não. Mais de R$ 50 mil de prejuízo seguramente. Ainda não contabilizei, mas levaram minhas coisas todas. Até as joias da minha esposa, que são coisas de família".