Grupo de presos saqueadores são suspeitos de outros roubos na BR-040

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Os 25 presidiários do sistema semiaberto presos, nesta quinta-feira (5/6), por saquear a carga de três caminhões - 10 tanquinhos, um exaustor de cozinha industrial e 25 caixas de cosméticos - são suspeitos de outros roubos de cargas, em outros postos, no trajeto entre Betim (MG), onde trabalhavam em uma granja, e Ribeirão das Neves, onde cumprem pena, no Complexo Penal Público Privado (CPPP), localizado no Bairro Esplanada.

A suspeita é de que outros roubos cometidos e registrados em estabelecimentos de abastecimento ao longo da BR-040 foram praticados pelo mesmo grupo.

Uma série de coincidências levanta suspeitas da polícia, como por exemplo, o horário em que foram praticados, sempre no final da madrugada, início do dia seguinte.

Todos os 25 detentos estão internados no CPPP, mas agora, em regime fechado. Eles deverão perder, oficialmente, após apreciação da justiça penal, o direito ao regime semiaberto.

Mais suspeitas

O motorista do ônibus que transportava os presos segue sendo investigado. Em seu depoimento, na Delegacia de Ribeirão das Neves, disse que teria parado no posto para fazer um lanche.

No entanto, quando a Polícia Militar interceptou o ônibus, esse mesmo motorista tinha sido ao sargento Fernando que tinha sido forçado a parar no posto, pelos presos.

O fato de parar para fazer um lanche, como o ônibus cheio de detentos, também não estaria programado, o que levanta ainda mais a suspeita.

Além disso, os produtos roubados, não poderiam entrar no CPPP. Isso reforça as suspeitas de que o motorista estaria envolvido e encarregado de dar destinação ao material roubado. Ele tem a seu favor o fato de nunca ter se envolvido em ocorrência policial. Sua ficha é limpa.