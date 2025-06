MG: três presos após confessar furto de caminhonetes

Três homens, de 25, 30 e 34 anos, foram presos na noite dessa quinta-feira (5/6) depois de confessarem o furto de duas caminhonetes Toyota Hilux em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. Os veículos foram recuperados pela Polícia Militar.

De acordo com o tenente Aécio, da PM no município, os suspeitos estavam em um Fiat Mobi quando foram abordados por militares na Avenida Armando Fajardo, no bairro Loanda.

Conforme o policial, o trio já era investigado pelo envolvimento desses veículos.

Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram ferramentas utilizadas para a clonagem de chaves. Questionados sobre o material, os homens admitiram ter furtado duas Hilux e revelaram que esconderam os veículos em uma área de mata na cidade de Rio Casca, a cerca de 90 quilômetros do local da abordagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As caminhonetes foram encontradas intactas e encaminhadas, juntamente com as ferramentas apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade. Os três suspeitos estão presos à disposição da Justiça.