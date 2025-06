Homem ameaça pedestres e vendedores com facão no centro de cidade mineira

Um homem de 39 anos foi autuado depois de ser flagrado ameaçando com um facão pedestres e comerciantes que passavam pela Avenida Wilson Alvarenga, no Centro de João Monlevade (MG), Região Central do Estado, na tarde dessa quinta-feira (5/6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, que relataram medo e constrangimento com as ameaças, que aconteceram por volta das 14h Os militares, então, iniciaram as buscas e encontraram o homem no Bairro Industrial, vizinho ao Centro, com um facão na cintura, às 18h45.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o autor aponta o facão a comerciantes através de grades e, em movimentos bruscos, retorna o objeto para sua cintura.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade. Segundo os registros, o homem foi autuado por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal do município para prestar depoimento.

Apesar das ameaças, nenhuma pessoa se feriu. A arma foi apreendida e o homem, liberado.