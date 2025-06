BH: dupla é perseguida e assassinada com mais de 20 tiros dentro de Palio

Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram mortos a tiros dentro de um Fiat Palio depois de serem perseguidos por atiradores no Bairro Paquetá, Região da Pampulha de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (5/6). A perícia constatou mais de 20 tiros no veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, os corpos foram encontrados dentro de um carro. O local foi isolado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes. Segundo a perícia, foram encontradas marcas de mais de 20 disparos de arma de fogo no carro, de calibre 9 milímetros.

Uma testemunha relatou à polícia que outro carro, um Volkswagen Fox com três homens a bordo, emparelhou com o Palio e os ocupantes atiraram contra ele nas proximidades do cruzamento da Rua Adolpho de Oliveira Portela com a Rua Albert Sabin.

Segundo o relato, o motorista do Palio conseguiu arrancar, mas o Fox fez um “balão” e seguiu perseguindo o veículo. Neste momento, dois ocupantes do Fox desceram do veículo e seguiram atirando. Na sequência, o Fox subiu a rua, virou na Rua Paschoal Costa e fugiu.

A equipe especializada em homicídios da Polícia Civil levantou imagens de câmeras de segurança que subsidiarão as investigações. As motivações para o crime ainda não foram definidas.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico-Legal e o Palio, que possui registro no município de São José da Lapa, na Grande BH, e foi levado ao pátio credenciado. A ocorrência foi finalizada e encaminhada à 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, que segue com o caso. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.