Presos do regime semiaberto param em posto de gasolina e saqueiam cargas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar interceptou um ônibus na madrugada desta quinta-feira (5/6), que transportava 25 presos do regime semiaberto que teriam furtado 10 tanquinhos, um exaustor de cozinha industrial e cosméticos no Posto Bonanza, às margens da BR-040, na altura de Ribeirão das Neves. Todos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil na cidade.





Era por volta de 1h30 quando o ônibus parou no posto. O veículo tinha ido a uma granja em Betim, na Grande BH, onde os 25 presos trabalhavam. Eles retornavam para dormir no Complexo Penal Público Privado (CPPP) no Bairro Esplanada, em Ribeirão das Neves.





Segundo o sargento Fernando, da PM, que comandou a operação, o motorista do veículo contou que foi obrigado pelos presos a parar no posto. Com medo, ele atendeu a ordem.





Tão logo o ônibus parou, os presos desceram - um pequeno grupo permaneceu no ônibus -, e se dirigiram a três caminhões, com várias cargas, que estavam estacionados e, logo rasgaram as lonas e começaram a retirar caixas.





Os motoristas dos caminhões estavam dormindo nas cabines de seus veículos e todos afirmaram que viram um grande grupo de pessoas saqueando suas cargas, mas que decidiram não reagir, temendo por suas vidas.





Depois de levarem as cargas dos três veículos, furtaram os produtos para dentro do ônibus e, em seguida, deram ordem para o motorista seguir para a Penitenciária.





Pedido de socorro

Assim que o ônibus deixou o posto de gasolina, os motoristas ligaram para a PM, comunicando o roubo e dando informações com as características do ônibus.





Segundo o sargento Fernando, imediatamente foi emitido um alerta para a apreensão do ônibus, que foi repassado para a 40ª Companhia PM, em Ribeirão das Neves. O ônibus foi interceptado e dada voz de prisão aos 25 ocupantes do coletivo.





Todos foram levados para a Delegacia de Ribeirão das Neves. O motorista do ônibus e os três caminhoneiros também foram para o distrito policial para prestar depoimento.





A Polícia Civil investiga o motorista do ônibus, uma vez que ele alega que foi forçado a parar no posto, o que é proibido por lei. Um levantamento sobre a vida pregressa desse motorista não encontrou nenhum envolvimento policial, no entanto, ele está sendo investigado.





Os 25 presos estão detidos, oficialmente. A Polícia Civil tenta descobrir se todos eles participaram dos saques. No primeiro depoimento, nenhum deles disse estar envolvido. Alguns relataram que os tanquinhos foram jogados na estrada durante o trajeto para Ribeirão das Neves. Quando o ônibus foi interceptado, apenas um tanquinho estava no interior do ônibus, junto com as caixas de cosméticos e o exaustor.





Quem são os presos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que os 25 presos estão em regime semiaberto e trabalham numa granja no Bairro Capelinha, em Betim. Eles são transportados, todos os dias à tarde, da Penitenciária, em Ribeirão das Neves, até o local de trabalho, e retornam ao presídio, para dormir, no início da madrugada.





A Sejusp informou, também, que não é permitida parada durante o percurso, nem mesmo para um lanche, como afirmaram os presos.





Os 25 presos correm, agora, o risco de perder direito ao regime semiaberto. Assim, deverão voltar ao regime fechado. Todos são condenados pelos crimes de tráfico de drogas, furtos e roubos.





Nota oficial

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública soltou uma nota para explicar a situação e as medidas que estão sendo tomadas.





Confira a nota na íntegra:



“Informamos que todas as medidas administrativas, relativas à ocorrência de furto em que 25 presos do regime semiaberto foram detidos pela Polícia Militar, foram tomadas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Na madrugada desta quinta-feira (5), presos do Complexo Penal Público Privado (CPPP), localizado em Ribeirão das Neves, que têm autorização judicial para trabalho externo em uma empresa de Betim, retornavam à unidade em um ônibus fretado pela empresa parceira.





Contrariando as regras do termo de cooperação técnica, o condutor do veículo parou em um posto, em Contagem, para lanchar. Os detentos aproveitaram-se da oportunidade e furtaram a carga de pelo menos quatro caminhões que estavam estacionados no local e retornaram para o ônibus, que seguiu viagem.





Já próximo à unidade prisional de destino, em Ribeirão das Neves, o veículo foi abordado pela Polícia Militar, que deteve todos os ocupantes e recuperou os produtos de furto. Todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, responsável pelas investigações criminais.





A direção pública do CPPP instaurou procedimento para apurar administrativamente o ocorrido. Os 25 presos poderão sofrer sanções administrativas, além de perderem o benefício do trabalho externo. A GPA, concessionária que administra a unidade prisional em parceria com o Estado de Minas Gerais, informa que está colaborando com as autoridades e que está à disposição para informações adicionais que possam ajudar na investigação para solucionar o caso o mais brevemente possível”.

