Frente fria vai derrubar termômetros em Minas

Uma nova frente que fria se aproxima do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil promete temperaturas abaixo da média na próxima semana. Em Minas Gerais, o Sul do estado será a região mais afetada, segundo o instituto de meteorologia Climatempo. A previsão é que o frio avance com mais intensidade a partir de terça-feira (10/6), quando os termômetros podem cair 5°C ou mais que a média. Em BH, o tempo fica estável com temperaturas amenas, típicas da estação, até este final de semana.

Entre hoje (5/6) e sexta-feira (6), a passagem de uma frente fria mais fraca reforça um ar mais frio nas áreas do Sul do país, de acordo com o Climatempo. No domingo (8), a outra massa de ar polar, desta vez mais forte, deve avançar sobre o continente e trazer uma queda de temperatura mais acentuada novamente, dessa vez impactando Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do Brasil. Essa condição se estende até 14 de junho no país.

A estimativa do Climatempo é que a onda de frio prevista para a próxima semana seja mais longa do que a registrada no fim de maio, ou seja, as regiões afetadas sentirão frio por mais tempo. Além do Sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Centro-Sul e Leste de Mato Grosso do Sul serão as áreas que terão uma diferença maior de temperatura e mais períodos com baixas temperaturas.

Em território mineiro, a onda de frio deve avançar pelo oceano lentamente, conforme explica a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Ela começa a atuar no Sul do país hoje, e avança pelo litoral da Região Sudeste no fim de semana. Entretanto, o declínio das temperaturas em Minas provavelmente ocorrerá a partir de terça. Precisamos acompanhar a evolução do sistema, mas a massa de ar frio que vem na retaguarda da frente fria, aparentemente, será menos intensa que a anterior”, descreve.

Ainda conforme o instituto Climatempo, cidades do Sul do estado devem enfrentar temperaturas 5°C ou mais abaixo da média. Já as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Central também serão impactadas pela frente fria, mas com temperaturas entre 3° e 5°C abaixo da média.

TEMPO EM MINAS

Hoje, segundo o Inmet, o dia será de tempo estável no estado, isso por causa da presença de uma massa de ar seco, característica desse período. Por outro lado, no extremo Sul e Sudoeste há uma pequena possibilidade de chuva isolada ao final do dia e à noite. Os vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata terão céu parcialmente nublado. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas, sendo a mínima prevista para 7°C e a máxima de 34°C no Norte de Minas.

Na sexta, sábado e domingo, o cenário se repete no território, com pancadas de chuva alcançando mais regiões mineiras. Está previsto, conforme o Inmet, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais áreas, o céu fica nublado. Nos três dias os termômetros devem oscilar entre 8°C e 33°C.

Belo Horizonte

Após ser surpreendida por fortes chuvas na terça-feira (3/6), a capital mineira terá clima estável nos próximos cinco dias, condição que se repete em toda a Região Metropolitana, com persistência de céu parcialmente nublado. “Isso ocorre em virtude do predomínio do ar seco, que se estabeleceu na região e vai dificultar a chegada da frente fria até sexta-feira (13/6)”, esclarece o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.

A Defesa Civil municipal prevê que hoje o dia será de céu claro a nublado. A temperatura mínima prevista será de 14°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar mínima gira em torno de 40%, nos períodos em que o sol se mostra mais aparente. Não há previsão para chuva.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho