Grande BH: Marcha para Jesus deve reunir multidão neste sábado (7/6)

Contagem, na Grande BH, se prepara para receber, neste sábado (7/6), mais uma edição da Marcha para Jesus, evento que deve atrair milhares de fiéis às ruas da cidade. Reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município, a celebração une manifestações de fé e shows musicais em um grande ato de comunhão e solidariedade.

A concentração está marcada para as 14h na Praça Paulo Pinheiro Chagas, no Bairro Novo Eldorado. A caminhada tem início previsto para as 16h, seguindo pela Avenida João César de Oliveira até a Rua José Pedro de Araújo, no Bairro Cinco, onde acontece o encerramento com um culto ecumênico e uma apresentação musical especial.

Neste ano, a atração principal será a banda Preto no Branco, fenômeno da música gospel brasileira. Com sonoridade que mistura soul, pop, R&B, rap e elementos tradicionais do gospel, o grupo formado por Luã Freitas, Silas Simões e Lorena Fadi promete emocionar o público com canções que atravessam gerações, como "Ninguém explica Deus", "Me deixe aqui" e "Os sonhos de Deus".

Mais do que um encontro religioso, a marcha tem se firmado como um espaço de valorização da fé e da diversidade cultural Reprodução/Janine Moraes

Mais do que um encontro religioso, a marcha tem se firmado como um espaço de valorização da fé e da diversidade cultural. Em sua terceira edição desde o fim das restrições da pandemia, o evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Contagem e reflete o papel da religiosidade na construção de vínculos comunitários.

O reconhecimento oficial do evento - que desde 2011 integra o calendário oficial da cidade e a partir de 2023 passou a ser patrimônio imaterial por decreto da prefeita Marília Campos (PT) -, é uma forma de assegurar apoio logístico e valorizar sua representatividade social. Para os organizadores, vai além do aspecto espiritual: é uma manifestação pública de esperança, unidade e amor ao próximo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata