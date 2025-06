Orações para o mês de Junho: mês do Sagrado Coração de Jesus

Oração de Junho ao Sagrado Coração de Jesus

“Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé); a minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós espero com fé e confiança; (pede-se novamente a graça). Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agradecer, divulgarei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e confiança em Vós; iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz esta nos iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrado Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé; Amém.”

Oração de Frei Neylor J.Tonin para o mês de junho

“Grande e bom Deus, fonte de todo amor e riqueza dos corações, em tuas mãos entregamos nossa vida e nossos sonhos de felicidade. Foste tu que criaste o coração humano e nele colocaste a chama da paixão. Abençoa nossos desejos, aceita nossos limites e dá força aos nossos projetos. Reconhecemos que ainda estamos verdes para amar de verdade, mas já nos sentimos maduros para viver o milagre do amor. Que o joio do ciúme não sufoque a beleza do amor e que pequenos desentendimentos não impeçam o florescimento dos sonhos. Que sejamos fiéis um ao outro e nos respeitemos mutuamente. Ensina-nos a dizer "sim" e "não" em vista do bem comum, sem magoar a pessoa amada. Dissipa as dúvidas dos corações dos casados. Que se amem de verdade diante de teu rosto de Pai e sejam por ti abençoados. Muito obrigado, Senhor! Fica conosco e cuida de nós! Alegremente, somos teus, hoje e sempre! Em louvor de Cristo. Amém!”

Oração de São João Batista para o dia 24 de Junho

“São João Batista, voz que clama no deserto: ‘Endireitai os caminhos do Senhor... fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.”

Orações aos Santos de Junho (dia-a-dia)

Durante o mês de Junho, a Igreja homenageia o Sagrado Coração de Jesus. A devoção começou por volta do ano de 1620, quando existia um medo que impedia que os Católicos comungassem com frequência. O medo era incutido nas pessoas, que sofriam por causa dessa ressalva, temerosas da ira de Deus. A Devoção ao Sagrado Coração veio mostrar Jesus como misericordioso, humano, pronto a perdoar os humanos e que os encoraja a receber a Eucaristia. Após a oração, reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai. Repita essa mesma oração por 9 dias seguidos.