Atuações do Cruzeiro contra o Unión Santa Fé: garotada se salva em noite sem inspiração

MURILO RHIKMAN - Foi um dos poucos que se salvaram em uma equipe pouco inspirada. Participou bem da partida e as melhores chances do Cruzeiro passaram pelos seus pés. Foi o pivô da expulsão de Fascendini, mas se machucou no lance e foi substituído no intervalo. NOTA: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro