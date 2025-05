Dupla de falsas evangélicas é presa por golpes contra idosos

Duas mulheres foram presas, nesta segunda-feira (26/5), acusadas de aplicar uma série de golpes contra idosos no Distrito Federal. As suspeitas, Alessandra Feitosa Amorim, de 42 anos de idade, e Alizete Feitosa Amorim, 39 anos, passavam-se por representantes de igrejas evangélicas para enganar as vítimas, explorando a boa-fé e a vulnerabilidade de idosos.

De acordo com as investigações da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), as estelionatárias abordavam os idosos com a falsa promessa de incluí-los em programas de distribuição de cestas básicas. Com um discurso persuasivo, as suspeitas obtinham documentos pessoais e fotografias das vítimas. Com essas informações, elas abriam contas bancárias fraudulentas e contratavam empréstimos ilícitos em nome dos idosos.

Além do prejuízo financeiro, os golpes causaram sérios danos emocionais às vítimas, muitas das quais ainda enfrentam dificuldades para reverter as fraudes e limpar os nomes. O delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, ressaltou a gravidade dos crimes.

"Com as informações em mãos, as golpistas abriam contas bancárias em nome das vítimas e contratavam empréstimos fraudulentos, deixando um rastro de prejuízos financeiros e transtornos emocionais. Algumas das vítimas só descobriram o golpe quando passaram a receber cobranças indevidas", explicou o delegado.

As suspeitas responderão por estelionato e falsidade ideológica. A PCDF informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e novas vítimas.