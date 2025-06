Morre Myrthes de Sousa Lima, benfeitora do Bairro Jardim Vitória

Morreu nesta quarta-feira (4/6), aos 88 anos, Myrthes de Sousa Lima, conhecida por ter feito várias ações de caridade, principalmente nos bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte. Ela era filha de Luiz Gonzaga de Sousa Lima, que foi prefeito da capital mineira entre 1967 e 1971.

Discreta, Myrthes evitava holofotes e nunca fez questão de receber os créditos pelas ações que desempenhou. Entre as caridades protagonizadas pela benfeitora, estão a construção de casas, a doação de imóveis e o pagamento de estudos para pessoas carentes.

Além do trabalho filantrópico, Myrthes também era atuante junto a paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Religiosa, desempenhou pessoalmente trabalhos de catequização e doou o terreno para a construção da Igreja de São José, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

"Ela é uma pessoa que viveu com muitos privilégios, mas morreu também privilegiada, porque usou os privilégios para a caridade", explica Maria Sueli Gonçalves Moreira, que acompanhou a trajetória de Myrthes. "Viveu intensamente para a comunidade: fazia tudo com muito amor e com muita seriedade", prossegue.

Emocionada, Maria Sueli destaca que a própria família foi beneficiada pela benfeitora. "Quando minha mãe precisou de um emprego, Dona Myrthes deu oportunidade de trabalho a ela no colégio Colibri, onde era diretora", lembra. "Uma pessoa que nos mostrou, por meio de sua dedicação, amor e fé, a obediência ao mandamento de Jesus: amar o próximo como a ti mesmo", conclui.

"Ela nunca teve uma obra social: ela era a obra social", sintetiza Maria Imaculada Pimenta, que também conheceu de perto o trabalho da benfeitora. "Ela acolhe a todas as pessoas, isso é a vida dela", opina. "A alma dela é a comunidade de São José. É uma comunidade viva, porque ela tem à frente todo o empenho, a espiritualidade e o acolhimento da Dona Myrthes", declara a amiga.